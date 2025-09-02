Aumenta a 1,411 la cifra de muertos tras terremoto en Afganistán

Al menos 1.411 personas murieron y otras 3.251 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 6,0 ​​que este domingo azotó ciudades y pueblos cercanos a la frontera con Pakistán, causando fuertes réplicas en Kabul, informó este martes la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana.

Las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las carreteras dañadas han dificultado el acceso de los equipos de socorro a las zonas montañosas remotas más afectadas por el sismo, destaca CNN.

Los gobernantes talibanes de Afganistán han pedido ayuda internacional.

Por otro lado, los recientes recortes de EE.UU. a la ayuda que brindaba han dificultado los esfuerzos de asistencia en el país, que enfrenta una disminución de la ayuda global desde que los talibanes retomaron el control en 2021, imponiendo duras reglas y castigos a sus 43 millones de habitantes.

Este terremoto se produjo poco antes de la medianoche del domingo a 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, una bulliciosa ciudad de unos 200.000 habitantes en la provincia de Nangarhar, cerca de la frontera con Pakistán, en una zona montañosa conocida por su actividad sísmica, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El fenómeno devastó la vecina provincia de Kunar, arrasando tres aldeas, según informó Reuters, citando a las autoridades locales. También se reportaron daños y heridos en las provincias de Laghman, Nuristan y Panjshir, según el gobierno talibán y trabajadores humanitarios.

El terremoto también se sintió en varias ciudades del vecino país, dijo el Departamento Meteorológico de Pakistán en un comunicado.