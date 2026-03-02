Mundo - 02/3/26 - 05:13 PM

Avión aterriza de emergencia en Los Ángeles una hora después de despegar

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó el incidente, indicando que el avión sufrió problemas en el motor.

 

Por: Los Ángeles/EFE -

Un avión de United Airlines que volaba a Newark (Nueva Jersey) con unos 180 pasajeros tuvo que realizar este lunes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), de donde había partido aproximadamente una hora antes.

El vuelo despegó del Aeropuerto de Los Ángeles alrededor de las 10:15 hora local (18:15 GMT) y dio la vuelta menos de una hora después, realizando un aterrizaje de emergencia alrededor de las 11:19 (19:19 GMT), según el seguidor FlightAware.

Imágenes aéreas de CBS mostraron a los pasajeros evacuando por los toboganes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una parada en tierra en el aeropuerto LAX por algunas horas para evaluar la emergencia.

Las autoridades de Los Ángeles han incrementado la vigilancia en la ciudad después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán el fin de semana.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció que la Policía desplegaría un gran número de efectivos tras los ataques, y añadió que "muchos angelinos se sienten afectados y profundamente preocupados". 

