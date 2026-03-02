Mundo - 02/3/26 - 04:23 PM

Identifican al autor del tiroteo en Texas y suben a 4 las víctimas mortales

El atacante era origen senegalés que vivía en los suburbios de Austin.

 

Por: Texas/EFE -

Las autoridades locales en Texas identificaron este lunes al autor de un tiroteo de este domingo en un bar en Austin, la capital del estado, e informaron que el número de víctimas mortales ascenderá a cuatro ya que retirarán el soporte vital a uno de los heridos que estaba en estado crítico.

El sospechoso fue identificado como Ndiaga Diagne, un ciudadano estadounidense de origen senegalés que vivía en los suburbios de Austin.

El hombre, de 53 años, fue abaleado por las autoridades que respondieron al incidente y llevaba una suéter con la frase "propiedad de Alá" y una camisa con la bandera de Irán, según informaron oficiales locales en una rueda de prensa esta tarde.

Aunque las autoridades federales, incluyendo el FBI, están investigando el tiroteo como un posible acto de terrorismo, aún no han encontrado un motivo claro para el tiroteo.

"Cualquier afirmación sobre qué provocó ese motivo sería prematura, queremos tener los hechos 100% correctos", señaló el agente especial del FBI, Alex Doran, en declaraciones a reporteros.

El sospechoso no estaba en el radar de las autoridades, según afirmó Doran y la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis.

El incidente tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada el domingo, hora local, en una popular zona de bares universitarios.

El sospechoso estuvo rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, primero desde su coche y luego desde la calle, hiriendo a las personas que se encontraban en el patio y adentro de un bar.

Las autoridades identificaron también hoy a las dos víctimas mortales del tiroteo como Savitha Shan y Ryan Harrington, pero no entregaron más información sobre la tercera, que se espera sea desconectada del soporte vital esta tarde.

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos e Israel iniciaron un operativo contra Irán que acabó con la muerte del ayatolá y de gran parte de su cúpula. Irán, por su parte, respondió con ataque a Tel Aviv y Jerusalén y algunos países de la región donde hay bases militares estadounidenses.

Tras anunciarse el inicio de los bombardeos, el director del FBI, Kash Patel, elevó el nivel de alerta terrorista en EE.UU. 

