Mundo - 05/9/25 - 08:43 AM

Aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de EE.UU.

Por: Redacción / Web -

El Pentágono confirmó que dos aeronaves militares venezolanas volaron cerca de un buque de la Marina de EE.UU. en aguas internacionales ayer jueves, en una acción que el Departamento de Defensa de EE.UU. calificó de “altamente provocadora”.

“Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. Esta acción altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo”, dijo el Departamento de Defensa en un comunicado en X.

“El grupo que controla Venezuela recibe una fuerte advertencia de no intentar ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por las fuerzas militares de Estados Unidos”, continuó el comunicado.

Por su parte, CNN informó previamente que buques de guerra y personal militar estadounidense han sido desplegados en la costa venezolana, y el presidente Nicolás Maduro ha anunciado el despliegue de militares y milicianos, así como un llamado a los venezolanos a unirse a la Milicia Bolivariana.

EE.UU. llevó a cabo el martes un ataque militar letal contra una embarcación sospechosa de narcotráfico vinculada a la banda Tren de Aragua, anunció el presidente Donald Trump a principios de esta semana.

Trump dijo que 11 personas murieron en el ataque en “aguas internacionales”.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han desplegado a más de 4.000 infantes de Marina y marineros en las aguas alrededor de América Latina y el Caribe como parte de un esfuerzo intensificado para combatir a los carteles de la droga.

