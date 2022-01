Bebé se salva luego de que helicóptero que lo transportaba se estrella

Como un milagro fue catalogado este martes, un accidente aéreo que ocurrió en Drexel Hill, ubicada en Filadelfia, estado de Pensilvania, en Estados Unidos.

En el hecho está involucrado un helicóptero que transportaba a un bebé hacia un hospital y en el cual además iban tres tripulantes. Todos sobrevivieron. Solo terminaron con lesiones leves, nada grave, según reportó el portal La Noticia de EEUU.

La aeronave empezó a echar humo en el aire y a fallar, por lo que el piloto intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero terminó chocándola justo en la parte frontal de la Iglesia Metodista Unida de Drexel Hill, ubicada en la calle Burmont, según el reporte recibido en la línea de auxilio 911.

Pese a lo aparatoso del accidente los tripulantes del helicóptero únicamente sufrieron algunas heridas leves, incluso la iglesia 'no sufrió daños mayores, gracias a la pericia del piloto, agregó La Noticia.

Por su parte, Timothy Bernhardt, superintendente del municipio de Upper Derby, ubicado en el condado de Delaware, declaró que lo ocurrido en la calle Burmont fue "un milagro absoluto".

Tras el accidente el bebé y los tripulantes involucrados fueron trasladados a diferentes centros médicos para que fueran atendidos.

An absolute miracle in Drexel Hill today. A helicopter crash, four passengers. None of them have life-threatening injuries. More info to come.



Please continue to avoid Burmont Road between State and Huey. pic.twitter.com/oxhkSsf2Cp