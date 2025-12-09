Mundo - 09/12/25 - 12:00 AM

Califican la retórica de Mamdani como "indignante" y "antijudía"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó la retórica del nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, como "indignante" y "antijudía" durante un evento en la Universidad Yeshiva, ubicada en la Gran Manzana, en las últimas horas.

"Deslegitimar el derecho del pueblo judío a su antigua patria legitima la violencia y socava la libertad religiosa. Esto es antijudío y antiestadounidense", dijo Herzog en una crítica a la gestión de Mamdani, concretamente a su manera de proceder cuando hace poco más de dos semanas decenas de manifestantes boicotearon un acto en Nueva York que promovía que judíos norteamericanos hicieran la 'aliá' hacia Israel.

También conocida como 'aliyá', se trata de un proceso de inmigración a Israel facilitado por la Ley del Retorno israelí que otorga ciudadanía a quienes cumplen ciertos criterios de ascendencia judía. Involucra trámites, aprendizaje del idioma y la cultura, y cuenta con apoyo gubernamental y financiación de organizaciones como la Agencia Judía para Israel.

