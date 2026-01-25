Canadá dice “no” a pacto con China tras amenazas de arancel de EE.UU.

Canadá dejó claro que no firmará un acuerdo de libre comercio con China, después de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles del 100 % a los productos canadienses que entren al país.

El primer ministro Mark Carney aseguró que su país cumple con el T-MEC y que no buscará pactos con economías que no sean de mercado, incluyendo a China.

Las declaraciones de Carney llegan tras las advertencias de Donald Trump, quien en redes sociales dijo que cualquier acuerdo Canadá-China traería graves consecuencias económicas para Ottawa.

Carney explicó que los recientes acuerdos con Pekín solo buscan corregir problemas en el comercio de autos, pesca y agricultura, y recordó que se estableció una cuota anual de 49.000 vehículos eléctricos con aranceles reducidos para Canadá.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, criticó las acciones de Carney y defendió los posibles gravámenes del 100 % a Canadá si se convertía en puerta de entrada para productos chinos.

Trump, por su parte, afirmó que Canadá se está “autodestruyendo” y calificó cualquier acuerdo con China como un desastre para el país.