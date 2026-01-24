Mundo - 24/1/26 - 02:40 PM

“Discombobulator”: Trump detalla arma desconocida utilizada en Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó que EE. UU. empleó un dispositivo secreto llamado Discombobulator durante la operación que capturó a Nicolás Maduro, desactivando defensas venezolanas, y mencionó posibles ataques terrestres y planes sobre petróleo venezolano.

 

Por: Washington, 24 ene (EFE).— -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista publicada este sábado que el Pentágono empleó un nuevo tipo de arma secreta en la operación que sirvió para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y que, según él, deshabilitó el equipamiento militar venezolano.

Trump utilizó el término “Discombobulator” para referirse a este dispositivo en la entrevista concedida al diario The New York Post. El mandatario afirmó que este arma “hizo que el equipamiento venezolano dejara de funcionar” cuando las fuerzas estadounidenses entraron en Caracas durante la operación del 3 de enero.

“El Discombobulator; no tengo permitido hablar sobre esto”, dijo Trump, añadiendo que el dispositivo impidió que el ejército venezolano, con cohetes de origen ruso y chino, pudiera activar sus sistemas defensivos.

Trump menciona efectos y contexto de la operación

Según Trump, cuando las fuerzas estadounidenses llegaron, las defensas de Maduro intentaron responder pero “apretaron los botones y nada funcionó”, dejando inoperativos los sistemas de radar y misiles durante el avance militar.

En la misma entrevista, Trump también volvió a mencionar la posibilidad de ejecutar ataques terrestres contra cárteles latinoamericanos, y respondió que esos podrían ocurrir “en cualquier lugar”.

Planes petroleros y objetivos estratégicos

Trump comentó además sobre las operaciones para vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano acordadas con Caracas y los planes para revitalizar la producción petrolera venezolana con participación de empresas extranjeras, con inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares, según el mandatario.

“Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, afirmó Trump.

El gobierno interino venezolano informó recientemente que Caracas ha recibido unos 300 millones de dólares por el crudo comercializado por Washington, mientras sigue la transición política tras la captura de Maduro.

