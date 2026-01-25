Miles protestan en Mineápolis tras muerte de un enfermero a manos de ICE

Cientos de personas protestaron este domingo en el centro de Mineápolis por la muerte de Alex Pretti, quien falleció el sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración, y pidieron nuevamente poner fin a las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Varias multitudes desfilaron por la ciudad pese a las máximas de 3 grados (-16 grados centígrados) y se congregaron en torno al Ayuntamiento o al Centro de Gobierno de Hennepin, condado que forma parte de Mineápolis y que es donde falleció Pretti.

Medios locales también mostraron concentraciones de gente protestando en la vecina ciudad de Saint Paul, en el entorno del edificio Federal Whipple, cuartel general de los miles de agentes que ha enviado Washington desde principios de enero para llevar a cabo redadas contra inmigrantes.

Durante todo el día, grupos de ciudadanos acudieron también al lugar donde falleció Pretti, en la avenida Nicollet, para depositar flores y honrar su memoria.

Líderes empresariales en Minnesota instan a la calma

Por otra parte, más de 60 directores ejecutivos de importantes empresas con sede en Minnesota, como Best Buy y Target, firmaron una carta abierta instando a las autoridades estatales, locales y federales a reducir las tensiones tras la muerte de Pretti.

«Tras las trágicas noticias de ayer, hacemos un llamado a la desescalada inmediata de las tensiones y a que los funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales», declararon los ejecutivos a los funcionarios gubernamentales en una carta difundida por la Cámara de Comercio de Minnesota.

Entre las empresas que firmaron la carta se encuentran las grandes minoristas Best Buy y Target, así como 3M, General Mills, UnitedHealth Group, Sleep Number y los Minnesota Vikings de la NFL.

Todos ellos, según la carta, han tenido una estrecha comunicación con «el gobernador, la Casa Blanca, el vicepresidente (JD Vance), y los alcaldes locales».

Segundo incidente mortal en tres semanas en la ciudad

Las autoridades del estado de Minnesota y de la ciudad de Minéapolis han reportado que las protestas registraron momentos tensos, pero hasta el momento transcurren mayoritariamente de forma pacífica.

La ciudad cuenta actualmente con un gran despliegue policial y, en determinadas zonas, de la Guardia Nacional a petición del propio estado, para garantizar la seguridad.

Agentes de inmigración abatieron ayer a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

Pretti falleció tras interponerse entre agentes migratorios y dos mujeres que protestaban contra sus operaciones.

Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti trató atacar a los agentes y de blandir su arma, pese a que ninguna de las múltiples imágenes del sucesos muestran nada semejante, y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, acusó al hombre de «terrorismo doméstico».

El Gobierno Trump ordenó a principios de enero las redadas a gran escala en Mineápolis, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.