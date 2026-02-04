Mal tiempo en Portugal provoca inundaciones y caos en el transporte ferroviario

Decenas de personas evacuadas, trenes suspendidos e inundaciones son algunas de las repercusiones de la borrasca Leonardo a su paso por Portugal, donde hay situación de alerta en las riberas de los ríos Volga, Águeda, Mondego, Lis, Tajo, Sorraia y Sado.



El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, apuntó en una rueda de prensa que frente a la caída de árboles debido a la fuerza del viento -que fue la incidencia más frecuente por el temporal Kristin de la semana pasada, que dejó cinco muertos-, con Leonardo han aumentado los problemas por inundaciones.



Precisó que tienen a 53 personas desplazadas de sus hogares en el distrito de Santarém, 145 en Leiria y 53 en Castelo Branco.



La Protección Civil evalúa la situación en una residencia de ancianos con 132 personas debido a la subida del río Sorraia en caso de que tengan que ser evacuadas.



Para supervisar las crecidas de los ríos, las autoridades cuentan con tres medios aéreos para reconocimiento del terreno y ayer hubo uno de la Fuerza Aérea para hacer el mapeo de las zonas. Cuentan también con el servicio de cartografía de esa fuerza para seguir la situación de los ríos vía satélite.



Silvestre indicó que en estos momentos hay dos zonas cuya evolución siguen de cerca, que son Alcácer do Sal, al sur de Lisboa y junto al río Sado; y el río Lis, cerca de Monte Real, donde hay "una pequeña ruptura de un dique".



El comandante de la ANEPC agregó que durante la pasada noche tuvieron que retirar vehículos estacionados en zonas que se inundaron e hizo un llamamiento a los ciudadanos para que tengan cuidado con dónde aparcan sus coches.



Sobre la situación de los embalses, dijo que en este momento algunos están "estabilizados", aunque recordó que trabajan en un contexto donde las condiciones pueden cambiar.



El temporal también ha afectado a líneas ferroviarias, algunas de las cuales han tenido que ser suspendidas.



La empresa pública Comboios de Portugal (trenes de Portugal) señaló en su web que está suspendida la circulación por la línea del sur, entre Azinheira de Barros y Grândola, debido a la inestabilidad de la vía por la lluvia, así como entre Régua y Pocinho, en la línea del Duero, y en la línea del oeste.