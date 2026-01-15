Mundo - 15/1/26 - 02:31 PM

Casa Blanca: la presencia de tropas europeas en Groenlandia no cambia objetivo

Suecia, Noruega y Alemania se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia

 

Por: Washington/EFE -

La Casa Blanca consideró este jueves que el envío de tropas a Groenlandia, a lo que se comprometieron varios socios europeos de la OTAN, no afecta "en absoluto" al objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de la isla.

"No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa celebrada hoy.

Los comentarios de la portavoz se producen después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara ayer un incremento inmediato de su presencia militar en la isla, así como de las maniobras en la misma, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de la isla y la región ártica.

Suecia, Noruega y Alemania se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento de reforzar su "seguridad nacional" y de evitar que caiga en manos de China o Rusia.

Además, el miércoles, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

El encuentro se saldó con la creación de un grupo de trabajo que los cancilleres de Copenague y Nuuk consideran que servirá para abordar las "discrepancias" con Washington.

Sin embargo, Leavitt matizó la función de dicho grupo de trabajo con sus declaraciones de hoy.

"Fue una buena reunión, y en ella, ambas partes acordaron establecer un grupo de trabajo compuesto por personas que continuarán manteniendo conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia", apuntó.

La portavoz indicó que le consta que las conversaciones entre las tres partes se llevarán a cabo "cada dos o tres semanas", e insistió en que Trump "ha dejado muy clara su prioridad: quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

 Enero 15, 2026
