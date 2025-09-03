China exhibe su poder tras 80 años de la Segunda Guerra Mundial

Más de 50,000 personas llenaron la Plaza de Tiananmen en la capital china este miércoles para un desfile militar que mostraba la evolución del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, celebrando el 80 aniversario de la rendición del Japón Imperial al final de la Segunda Guerra Mundial.

China presentó decenas de sus armas más recientes, incluyendo misiles con capacidad nuclear que pueden ser lanzados desde el aire, tierra o mar, así como láseres, drones submarinos y un tanque "altamente inteligente", antes de concluir el desfile con el lanzamiento de 80,000 palomas y 80,000 globos.

Xi fue acompañado por los líderes de Rusia, Corea del Norte e Irán en una demostración de unidad contra Occidente por lo que ha llegado a llamarse el "Eje de la Agitación".

El desfile fue seguido de cerca en todo el mundo, incluido por Trump, quien publicó poco después de que comenzara, preguntando si Xi también honraría a las tropas estadounidenses que murieron apoyando a China contra la ocupación japonesa durante la guerra.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración", escribió en Truth Social. "Por favor, den mis más calurosos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América".