Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó hoy el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y dijoque su país no prestará su territorio para una posible invasión a Venezuela.

“Colombia no prestará su territorio para una invasión. ¿Cómo vamos a permitir una invasión?”, aseguró el mandatario colombiano al participar en la ciudad brasileña de Manaos.

Agrega: “América Latina, que es dueña del Caribe, no puede soportar eso y quedarse callada porque sino después las bombas caerán en Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región”. sobre nosotros”.

Admitió que en Venezuela hay un problema político interno y que ni siquiera él ha reconocido al nuevo Gobierno venezolano, pero agregó que ese conflicto hay que resolverlo con el diálogo y no con bombas.

“Es un problema interno que se resuelve hablando y no podemos admitir que nos digan que lo resolverán con misiles como está ocurriendo ahora en Palestina”, aseguró.

“Es la hora de hablar y yo los invito a que busquemos que un cuerpo de países suramericanos vuelva a impulsar un diálogo político en Venezuela. Porque el pueblo venezolano tiene que unirse para resolver sus problemas ante una amenaza de invasión”, afirmó.

El gobernante colombiano también abordó a la actual irracionalidad en un mundo que prefiere las bombas antes que las palabras y afirmó que “mientras los humanos hablamos del amor, los inhumanos lanzan bombas y practican genocidios”.