Confirman la eficacia de la vacuna de Moderna

Nuevos datos de la agencia que regula la comercialización de fármacos en EE.UU. confirmaron este martes que la vacuna de la biotecnológica Moderna es extremadamente eficaz contra la COVID-19, lo que prepara el terreno para su autorización esta misma semana.

La vacuna de Moderna tiene "un perfil de seguridad favorable y no se han identificado problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de emergencia", destaca el análisis que publicó este martes la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), el ente regulador de EE.UU.

Ese documento de 54 páginas confirma la eficacia y la seguridad de la vacuna y supone el primer paso para su aprobación, algo que podría producirse este mismo viernes, dijo a los diarios The Washington Post y The New York Times una fuente conocedora con el proceso.

Antes, sin embargo, Moderna tendrá que conseguir el visto bueno de un comité asesor de la FDA, que se reunirá el jueves y que ya recomendó la aprobación de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech, que comenzó este mismo lunes a distribuirse en diferentes puntos del país.

De esa forma, EE.UU. podría contar con dos vacunas contra la COVID-19 para finales de esta semana y el lunes podrían comenzar a administrar las primeras dosis fabricadas por Moderna.