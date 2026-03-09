Mundo - 09/3/26 - 01:48 PM

Cubanos salen a las calles a exigir libertad y la salida del régimen

Según los vecinos del área se encendieron fogatas en plena calle al grito de “¡Libertad!”

 

Por: Redacción/Internacional

Aprovechando los apagones del fin de semana, los cubanos salieron a las calles en al menos 10 a 15 municipios de La Habana y sus alrededores para protestar contra los extensos cortes eléctricos y exigir el fin del régimen comunista, en lo que constituye una de las oleadas de manifestaciones más extendidas en la isla en los últimos años.

Medios internacionales, como Infobae, destacan que en el municipio de Regla, al este de la capital cubana, vecinos encendieron fogatas en plena calle al grito de “¡Libertad!”, según registros difundidos en redes sociales y confirmados por activistas dentro de la isla.

La noche anterior, el mismo clamor había resonado en el barrio habanero de Jesús María, donde se escuchó el grito de “¡Abajo el comunismo!” entre el estruendo de los cacerolazos.

Las manifestaciones, que comenzaron de manera espontánea en la madrugada del viernes, se han ido extendiendo geográficamente.

Detalla el medio que activistas y periodistas independientes reportaron protestas simultáneas en múltiples puntos de la capital y en la provincia de Matanzas, al oeste del país.

El detonante inmediato fue el colapso de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, ocurrido el miércoles pasado, que provocó una reacción en cadena que desestabilizó la red eléctrica nacional.

Según la estatal Unión Eléctrica, 10 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país están fuera de servicio por averías o mantenimiento, y los motores de diésel y fueloil —responsables del 40% del suministro— permanecen detenidos desde enero por falta de combustible.

El resultado es una crisis sin precedentes recientes: el viernes, el mayor apagón programado del día dejó simultáneamente a más del 68% de la isla sin electricidad, la peor cifra desde que existen registros.

En algunas provincias, los cortes superan las 20 horas diarias.

Según reportó EFE, los hospitales apenas cubren servicios mínimos tras cancelar consultas y operaciones, las gasolineras están desabastecidas, el transporte público ha desaparecido y los mercados estatales cuentan con cada vez menos productos.

