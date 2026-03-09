Mundo - 09/3/26 - 02:13 PM

EE.UU. identifica a militar muerto en Arabia Saudí, el séptimo en la guerra

Benjamin N. Pennington, formaba parte de la Primera Brigada Espacial, de Fort Carson, Colorado.

 

Por: Washington/EFE -

El Pentágono identificó este lunes al sargento de 26 años, Benjamin N. Pennington, como el militar estadounidense que murió tras ser herido por un ataque de Irán en Arabia Saudí, el séptimo miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fallecido en la actual guerra de Washington e Israel contra el régimen iraní.

Según el Departamento de Guerra, el sargento era residente de la localidad de Glendale, en el estado de Kentucky, y falleció este domingo "a causa de las heridas sufridas durante un ataque enemigo el 1 de marzo de 2026 en la Base Aérea Príncipe Sultán, Arabia Saudí", en un incidente que está "bajo investigación".

Pennington formaba parte de la Primera Brigada Espacial, de Fort Carson, Colorado, y apoyaba la operación 'Furia Épica', iniciada por EE.UU. e Israel el pasado sábado 28 de febrero y en cuyos ataques iniciales murieron el líder supremo iraní, Alí Jameneí, gran parte de su cúpula militar y cientos de personas, entre ellos civiles y niños.

Teherán ha respondido con ataques a Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.

Con la muerte de Pennington, ya son al menos siete los militares estadounidenses fallecidos en ataques iraníes desde el comienzo del conflicto, los seis primeros durante un ataque de un dron en territorio kuwaití.

El Comando Central de EE.UU. anunció este domingo que otro soldado murió en Kuwait "en un incidente de salud" durante una "emergencia médica" el pasado 6 de marzo, aunque no ha revelado si este fallecimiento se produjo en acciones de combate.

El presidente estadounidense, Donald Trump, encabezó el pasado sábado la ceremonia del traslado de los primeros seis cuerpos y prometió "mantener al mínimo" las muertes sus soldados aunque advirtió de que en la guerra siempre hay bajas.

También aseguró que solo enviaría soldados al terreno por "una muy buena razón", aunque el medio Axios informó este domingo de que Estados Unidos e Israel analizan enviar fuerzas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido. 

