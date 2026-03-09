Mundo - 09/3/26 - 02:34 PM

EEUU avisa de "posible amenaza terrorista" contra sus instalaciones en Nigeria

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009.

 

Por: Nairobi/EFE

La embajada de EE.UU. en Nigeria advirtió este lunes a sus nacionales de "una posible amenaza terrorista contra instalaciones y escuelas vinculadas a Estados Unidos" en el país africano.

En un comunicado, la misión diplomática en la capital nigeriana, Abuya, recomendó a los ciudadanos estadounidenses que tomen "precauciones adicionales" al viajar a la embajada, el consulado general en Lagos (sur) y "las escuelas vinculadas a Estados Unidos, incluyendo horarios y rutas variables".

"Estar más atento a su entorno, evitar rutinas predecibles y repasar las precauciones generales de seguridad con su familia puede ayudar a reducir el riesgo", señaló la embajada estadounidense, sin precisar el origen de la amenaza terrorista.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

