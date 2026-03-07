Daniel Noboa: El 'tiempo se les ha acabado' a las "mafias" de América

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este sábado que "el tiempo se les ha acabado" a las "mafias (que) creyeron que América era su territorio", durante una cumbre en Miami convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la que acudieron otros líderes de derecha de la región.



"Durante demasiado tiempo las mafias creyeron que América era su territorio. Que podían cruzar fronteras, mover droga, armas y violencia sin consecuencias. Ese tiempo se les ha acabado", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.



A su corta declaración, Noboa adjuntó fotos con los presidentes que asistieron a la cumbre, denominada como 'Escudo de las Américas', y una en la que se ve al mandatario estadounidense enseñar un decreto firmado con el que formalizó la nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico que anunció este sábado.



El presidente ecuatoriano había señalado semanas atrás que acudiría a la cita por "un tema de seguridad", ya que, aseguró, el país necesita "la ayuda internacional para darle seguridad a los ecuatorianos".



Esta misma semana Estados Unidos y Ecuador iniciaron operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones "terroristas", en las que, según se conoció el viernes, bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



La operación tuvo lugar en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia y apoyo estadounidense un campamento de descanso de los Comandos de la Frontera que, de acuerdo a la información oficial, pertenecía al cabecilla apodado Mono Tole y tenía capacidad para "entrenar hasta cincuenta narcotraficantes".



Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la "guerra" que el presidente Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de "terroristas" por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.



Ese país también catalogó como "terroristas" a Los Lobos y a Los Choneros, los dos grupos criminales más grandes y violentos de Ecuador.



Tras la cita con Trump, Noboa se reunió con supervisora de la estratega del 'Escudo de las Américas', Kristi Noem -recién cesada secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos-, y asistió a un encuentro con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; Noem, y los presidentes de los otros países.



"Ecuador ha sido un socio muy firme para todos nosotros. Hemos trabajado no solo en seguridad y en la lucha contra los carteles, sino también en asegurar que el narcotráfico sea combatido", dijo Noem en esa reunión, según un comunicado de la Presidencia ecuatoriana.



A la cumbre de este sábado asistieron también los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.



Además, participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien tomará posesión el próximo miércoles.