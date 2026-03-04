Defensas de la OTAN interceptan un misil iraní lanzado hacia Turquía

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, sin causar víctimas, según confirmó el Gobierno turco.

«Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental», señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado

La nota añade que un resto de un proyectil cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay.

Primer incidente en suelo turco

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado.

El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

Esta base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.

El lunes pasado, la Presidencia turca desmintió un bulo en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y advirtió de Turquía no es parte del conflicto con Irán.

La OTAN condena los ataques de Irán a Turquía

La OTAN condenó «los ataques de Irán contra Turquía» tras el derribo de un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo turco, y aseguró que su postura de disuasión y defensa «sigue siendo firme en todos los ámbitos».

«Condenamos los ataques de Irán contra Turquía. La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región», indicó a EFE la portavoz aliada, Allison Hart.

«Nuestra postura de disuasión y defensa sigue siendo firme en todos los ámbitos, incluidos los relacionados con la defensa aérea y antimisiles», agregó.