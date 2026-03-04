Submarino de EEUU le mete bombazo a fragata iraní y los hunde

Al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.

El ataque alcanzó a la fragata iraní IRIS Dena, que transportaba alrededor de 180 tripulantes y que posteriormente se hundió en aguas internacionales a unos 40 kilómetros de la ciudad de Galle, según informaron las autoridades esrilanquesas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó horas después que el navío iraní fue hundido por un submarino estadounidense mediante torpedos.

«Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo, una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo (de EE.UU.) desde la Segunda Guerra Mundial», dijo Hegseth en una rueda de prensa.

Operación de búsqueda y rescate

La Marina de Sri Lanka lanzó una operación de búsqueda y rescate tras recibir una llamada de auxilio del buque al amanecer, a las 05:08 hora local (23:38 GMT del martes).

Hasta ahora, 30 marineros han sido rescatados y trasladados a un hospital de Galle para recibir tratamiento, detalló el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, mientras continúan las operaciones de búsqueda de posibles supervivientes en la zona.

La Armada de Sri Lanka confirmó este miércoles que ha recuperado varios cadáveres tras el hundimiento frente a las costas del país del buque de la Armada iraní IRIS Dena, en el que viajaban unas 180 personas, sin precisar por el momento el número exacto de fallecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

«Recuperamos algunos cadáveres, pero no podemos confirmar cuántos», afirmó el portavoz de la Marina ceilandesa, Buddhika Sampath, quien añadió que la prioridad actual de la Armada es localizar y ayudar a posibles supervivientes.

Sampath indicó que las autoridades recibieron una señal de socorro en el centro de rescate marítimo y que la Marina se ha centrado exclusivamente en las tareas de búsqueda y rescate en la zona.

Según el portavoz, las operaciones se han ampliado mediante cálculos basados en el momento en que se recibió la llamada de emergencia y en las condiciones meteorológicas, con el objetivo de delimitar el área donde podrían encontrarse más supervivientes.

«Mientras llevábamos a cabo la operación de rescate en la zona, no observamos ningún barco en esa zona en particular. La Armada es la única que realiza operaciones de búsqueda y rescate en la zona», añadió el portavoz.

Herido trasladados al Hospital General de Karapitiya

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó previamente de que la Marina había rescatado al menos a 30 tripulantes gravemente heridos del buque, que fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle.

Por el momento, las autoridades esrilanquesas no han confirmado oficialmente las causas del naufragio del navío de guerra.

Sin embargo, fuentes del Gobierno esrilanques consultadas por EFE bajo condición de anonimato indicaron que se sospecha que el buque iraní pudo haber sido objeto de un ataque.

El hundimiento se produce en plena crisis en Oriente Medio, en medio de una escalada de tensiones internacional tras los recientes ataques contra Irán.