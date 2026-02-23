Delcy Rodríguez destituye como viceministra a la esposa de Alex Saab

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes a nuevos viceministros de exteriores y destituyó a la de Comunicación Internacional, Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, conocido por ser colaborador del presidente Nicolás Maduro.



En sus redes sociales, la mandataria nombró a Oliver Blanco, quien se identificaba con la oposición venezolana hasta hace unos meses, como viceministro para América del Norte y para Europa, este último cargo ocupado por la actual ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy.



Igualmente, anunció la designación de Andrea Corao Faria como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, en sustitución de la ingeniera agrónoma Tatiana Pugh Moreno.



Por último, designó como viceministro para América Latina a Mauricio Rodríguez en sustitución de Rander Peña, quien ahora pasará a ser viceministro de Comunicación Internacional, cargo hasta hoy ocupado por la esposa de Saab.



Camilla Fabri sigue al frente, por ahora, del programa gubernamental para repatriados Gran Misión Vuelta a la Patria.



Su esposo, que estuvo acusado y detenido en Estados Unidos por un caso de presunto lavado de dinero, salió del gabinete venezolano en enero pasado, luego de ser ministro de Industrias y Producción Nacional.



Estas designaciones se suman a más de una decena de cambios ministeriales y de Gobierno hechos por Delcy Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada, incluyendo el nombramiento como ministro del Despacho de la Presidencia del capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro.



Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero ante el Parlamento, que dirige su hermano Jorge Rodríguez, dos días después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación en Caracas.



Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso "exploratorio" para retomar relaciones con Estados Unidos, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.