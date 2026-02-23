Mujer que participó en asesinato del senador Turbay pagará 20 años de cárcel

Una mujer que aceptó su participación en el crimen del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 junio de 2025 en Bogotá, fue condenada este lunes a 20 años y dos meses de prisión, confirmó la Fiscalía.



Se trata de Katherine Andrea Martínez, que de acuerdo con las autoridades fue una de las personas encargadas de recoger la pistola y posteriormente entregarla al sicario, un menor de edad, que disparó contra el también precandidato presidencial.



"Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito, y, a bordo de un vehículo, se la entregó a (uno de los articuladores del crimen, Elder José) Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima", señaló en un comunicado la Fiscalía.



La mujer, que deberá pagar la pena en una prisión, fue condenada por los delitos de homicidio; concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.



La Fiscalía precisó que durante la investigación se conoció que Martínez "hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y otros actos ilícitos" en la capital colombiana y fue contactada por Arteaga Hernández, uno de los señalados articuladores del crimen del senador.



Por el magnicidio de Uribe Turbay han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.



El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.



La Policía afirmó en diciembre pasado que su hipótesis más fuerte es que el crimen haya sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC liderada por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno que terminaron con la firma de un acuerdo de paz en 2016.



El senador Uribe Turbay era una de las cartas del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para las elecciones presidenciales de este año en las que la derecha buscará recuperar el poder tras el primer gobierno de izquierda del país.