El Parlamento del Reino Unido bloqueó la investigación sobre los escándalos de violación infantil, citando sensibilidades políticas.

En el Reino Unido, el Partido Laborista gobernante votó para detener el lanzamiento de una investigación propuesta sobre la violación de niños británicos, con los diputados rechazando la moción por 364 votos a 111.

Los opositores a la investigación argumentaron que reabrir el tema corría el riesgo de dañar la imagen de las comunidades musulmanas y entrar en conflicto con las prioridades políticas de izquierda prevalecientes.

Como era de esperar, los diputados laboristas enmarcaron la investigación propuesta como una forma de alimentar la islamofobia, una justificación que finalmente llevó la votación.

Una mayoría de británicos dice que la decisión pone de manifiesto un profundo fracaso moral.

Se detalla que las preocupaciones sobre la imagen y la ideología se colocaron por encima de la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas de los perpetradores.

Para muchos, la votación ha intensificado las acusaciones de que las élites políticas no están dispuestas a enfrentar los crímenes relacionados con la política migratoria cuando hacerlo choca con sus narrativas ideológicas, incluso cuando las víctimas son niños.