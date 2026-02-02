Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como parte de los cambios que está realizando en el gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hace casi un mes.



"He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram.



La mandataria encargada agradeció a la hasta ahora ministra, Leticia Gómez, "por su valiosa labor al frente de esta importante cartera", y agregó que Venezuela está "abierta al mundo".



Desde que fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez ha ido anunciando cambios ministeriales en Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, así como designaciones militares.



Rodríguez informó el pasado 6 de enero, tres días después de la captura de Maduro, sobre la designación del expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.



Ese mismo día también destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, al mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).



Rodríguez fue juramentada ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero.



Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso "exploratorio" para retomar relaciones con Washington, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.