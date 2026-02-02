Mundo - 02/2/26 - 09:07 AM

Petro llega a Washington para su reunión con Trump tras un año de tensiones

Gustavo Petro, será recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump, el martes 3 de febrero en la Casa Blanca tras un año de varios ataques verbales y tensiones que se aliviaron en las últimas semanas.

 

Por: Redacción Crítica/Internacional -

A las 12:30 a.m., el Presidente de la República de Colombia Gustavo Petro, llegó a Washington D. C. para dar inicio a la agenda oficial de Estado, programada entre el 2 y el 5 de febrero.

Su agenda de trabajo está orientada al fortalecimiento del relacionamiento bilateral entre Colombia y Estados Unidos y a la defensa de los intereses nacionales, en el marco de la política exterior comprometida con la vida, el diálogo y la cooperación regional en las Américas.

El mandatario colombiano, será recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump, el martes 3 de febrero en la Casa Blanca tras un año de varios ataques verbales y tensiones que se aliviaron en las últimas semanas.

“Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de EE.UU., con mi entrevista con el representante de negocios de EE.UU. en Colombia (John) McNamara”, escribió Petro en su cuenta de X, donde también convocó a una marcha para el martes en Bogotá cuando se esté reuniendo con Trump.

Por otro lado, la Presidencia de Colombia informó que la agenda del mandatario del país suramericano en EE.UU. incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos. 

Además Gustavo Petro ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.
 

