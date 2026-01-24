Delcy Rodríguez pide diálogo sin 'órdenes externas' en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este viernes a un "verdadero diálogo" en el país que incluya a "todos los sectores políticos" y sea sin "órdenes externas", un pronunciamiento que coincidió con la conmemoración del 68 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

El anuncio se conoció al cierre de la tercera semana de mandato de Delcy Rodríguez, quien en este período ordenó la liberación de "un número importante" de personas, logró acuerdos de venta de petróleo con el Gobierno de Donald Trump y presentó propuestas al Parlamento, entre ellas una reforma a la ley de hidrocarburos.

La líder chavista, quien encabezó en el palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) la instalación del Programa para la convivencia y la paz, encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la tarea de llamar "inmediatamente" tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes".

Asimismo, pidió que el diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos", que sea venezolano y que "no se impongan más -subrayó- las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

De momento no anticipó detalles ni condiciones sobre ese proceso, propuesto 20 días después de la captura por parte de tropas estadounidenses del presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tras lo cual se abrió un acercamiento entre Caracas y Washington que tiene como eje el interés de Trump en el petróleo venezolano.

En respuesta al llamado de diálogo, Jorge Rodríguez indicó en Telegram que de "inmediato" se activa el Consejo Nacional de Soberanía y Paz -instalado en septiembre pasado ante el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe- para emprender el diálogo político que se requiere en este "momento complejo" en Venezuela.

100 días

Durante el acto, trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Delcy Rodríguez explicó que el Programa para la convivencia y la paz será coordinado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y estará integrado por varios funcionarios, así como por empresarios y académicos.

Según dijo, la idea es "hacer un plan de 100 días" que tendrá como "primera tarea" el "mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela".

La presidenta encargada aseguró haber compartido "visiones distintas" con las personas del programa, cuyo "fin común", destacó, es la paz del país.

"No solamente es la paz política, social, económica, es la paz en todas sus dimensiones", precisó.

626 excarcelados

Por otra parte, Delcy Rodríguez informó que 626 personas han sido excarceladas hasta el momento en el país, e indicó que llamará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que verifique la lista de los liberados.

"Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira", se quejó.

No obstante, ONG y familiares han denunciado que el proceso de excarcelaciones, anunciado el pasado 8 de enero por Jorge Rodríguez, se realiza "a cuentagotas"; por tanto, han exigido la publicación de una lista oficial que permita conocer con detalle quiénes son los liberados.

Según la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, faltan 780 personas por liberar, mientras que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), estima que hay más de 942 encarcelados.