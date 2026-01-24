Nacional - 24/1/26 - 09:07 AM

Incrementan operativos nocturnos de recolección de basura en distrito de Colón

Se utilizan para estas acciones de limpieza retroexcavadoras, volquetes y personal de control de tráfico para las acciones de recolección, a fin de garantizar un entorno seguro y ordenado.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Operativos nocturnos de recolección de la basura en las comunidades del distrito de Colón viene desarrollando la empresa recolectora Aguaseo S.A., con el fin de evitar la acumulación de los desechos en las calles y áreas de la carretera.

Este operativo especial se desarrolló anoche debajo del puente de Alto de Los Lagos en el corregimiento de Cristóbal Este, que era un punto crítico.

Uno de los principales inconvenientes durante los operativos en algunas comunidades es la presencia de vehículos estacionados frente a los contenedores, lo que impide que los trabajadores de aseo puedan levantarlos.

Esta situación, indica la empresa, afecta directamente la eficiencia del servicio y la limpieza de las poblaciones.

