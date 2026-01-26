Mundo - 26/1/26 - 12:00 AM

Delcy Rodríguez rechaza las órdenes que vengan desde Washington

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió ayer el diálogo propuesto por su Administración como una forma de resolver las "divergencias" y "conflictos internos", y rechazó las "órdenes" que aseguró venían de Washington sobre políticos en su país.

"Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos", declaró la funcionaria en un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz.

En el acto, trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que es "bienvenida la discusión con respeto" con las personas que "piensen distinto", pero agregó que "quienes busquen el daño y el mal" deben ser "rechazados y separados de la vida nacional".

Te puede interesar

Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil

Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil

Enero 25, 2026
Miles protestan en Mineápolis tras muerte de un enfermero a manos de ICE

Miles protestan en Mineápolis tras muerte de un enfermero a manos de ICE

 Enero 25, 2026
Córdoba se vuelca en el funeral por las víctimas del accidente de trenes

Córdoba se vuelca en el funeral por las víctimas del accidente de trenes

 Enero 25, 2026
Más de un millón de hogares sin electricidad tras temporal en EEUU

Más de un millón de hogares sin electricidad tras temporal en EEUU

 Enero 25, 2026
Canadá dice “no” a pacto con China tras amenazas de arancel de EE.UU.

Canadá dice “no” a pacto con China tras amenazas de arancel de EE.UU.

 Enero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo