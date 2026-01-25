Mundo - 25/1/26 - 06:35 PM

Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil

Más de 60 directores de empresas en Minnesota, hacen un llamado a la paz y para que las autoridades logren soluciones reales

 

Por: Nueva York/EFE -

Más de 60 directores ejecutivos de importantes empresas con sede en Minnesota, como Best Buy y Target, firmaron este domingo una carta abierta instando a las autoridades estatales, locales y federales a reducir las tensiones tras la muerte de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente federal de inmigración ayer.

"Tras las trágicas noticias de ayer, hacemos un llamado a la desescalada inmediata de las tensiones y a que los funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales", declararon los ejecutivos a los funcionarios gubernamentales en una carta difundida por la Cámara de Comercio de Minnesota.

Entre las empresas que firmaron la carta se encuentran las grandes minoristas Best Buy y Target, así como 3M, General Mills, UnitedHealth Group, Sleep Number y los Minnesota Vikings de la NFL.

Todos ellos, según la carta, han tenido una estrecha comunicación con "el gobernador, la Casa Blanca, el vicepresidente (JD Vance), y los alcaldes locales".

"En este difícil momento para nuestra comunidad, hacemos un llamado a la paz y a la cooperación coordinada entre los líderes locales, estatales y federales para lograr una solución rápida y duradera que permita a las familias, las empresas, nuestros empleados y las comunidades de todo Minnesota retomar su labor para construir un futuro brillante y próspero", concluye el comunicado.

Te puede interesar

Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil

Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil

Enero 25, 2026
Miles protestan en Mineápolis tras muerte de un enfermero a manos de ICE

Miles protestan en Mineápolis tras muerte de un enfermero a manos de ICE

 Enero 25, 2026
Córdoba se vuelca en el funeral por las víctimas del accidente de trenes

Córdoba se vuelca en el funeral por las víctimas del accidente de trenes

 Enero 25, 2026
Más de un millón de hogares sin electricidad tras temporal en EEUU

Más de un millón de hogares sin electricidad tras temporal en EEUU

 Enero 25, 2026
Canadá dice “no” a pacto con China tras amenazas de arancel de EE.UU.

Canadá dice “no” a pacto con China tras amenazas de arancel de EE.UU.

 Enero 25, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo