¡Desmadre en Francia! No aceptan a ministro y hay caos en el país

Disturbios a nivel nacional en toda Francia cuando los manifestantes bloquearon carreteras, causaron incendios y se enfrentaron con la policía, que respondió con gases lacrimógenos, mientras crece la ira contra la clase política del país, informó CNN.

El ministerio del Interior dijo que 327 personas habían sido detenidas, con 80.000 policías desplegados en todo el país, incluidos 6.000 en París. El ministerio de Educación dijo que alrededor de 100 escuelas fueron afectadas y 27 completamente bloqueadas.

Todo esto ocurre mientras el nuevo primer ministro del país, Sébastien Lecornu, asume el cargo.

Nombrado por Emmanuel Macron el martes, el exministro de Defensa Lecornu sucede a François Bayrou, quien fue destituido tras perder un voto de confianza en el parlamento por su impopular plan para controlar el déficit.

Los críticos dicen que nombrar a un leal a Macron en un día así equivale a un bautismo de fuego para Lecornu.s. Las protestas –convocadas hace meses– están dirigidas a Macron y a la clase política.

El miércoles temprano, activistas lanzaron acciones pequeñas pero disruptivas, cerrando importantes carreteras de circunvalación en Burdeos, Rennes, Nantes y Caen.

Manifestantes han lanzado contenedores de basura y otros objetos para bloquear el tráfico en la circunvalación de Nantes como parte de las protestas "Bloquear todo" el miércoles.

CNN vio a manifestantes obstruyendo la carretera frente a la Gare du Nord, una de las estaciones de tren más concurridas de París. La policía contuvo rápidamente la situación mientras unos 150 manifestantes, en su mayoría jóvenes, coreaban consignas antipoliciales en un ambiente en gran medida tranquilo.

En otros lugares, grupos ocuparon brevemente edificios públicos.