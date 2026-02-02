Detención de niños migrantes desata protestas en Texas

Al menos un centenar de personas se manifestaron este domingo en Texas para exigir el fin de la detención de familias migrantes, tras la liberación de Liam Ramos, un niño de cinco años que fue detenido junto a su padre en Mineápolis, Minesota, y posteriormente trasladado al estado sureño.

El caso volvió a poner en el centro del debate nacional al centro de detención de Dilley, ubicado a las afueras de San Antonio, donde permanecen privadas de libertad cerca de 1,400 personas migrantes, entre ellas unos 400 menores de edad, según información divulgada esta semana por legisladores demócratas.

Centro de Dilley, bajo la lupa

El centro de Dilley es uno de solo dos centros en todo Estados Unidos donde el Gobierno federal mantiene detenidas a familias completas de migrantes, una práctica que fue suspendida durante varios años en la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).

Sin embargo, esta política fue reactivada durante la actual administración republicana, como parte de una estrategia para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes, generando fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Rechazo a políticas migratorias

Durante la protesta, unos 150 manifestantes, según los organizadores, expresaron su rechazo a las políticas migratorias del Gobierno y exigieron la liberación inmediata de las familias y niños que aún permanecen bajo custodia de las autoridades federales.

Los asistentes denunciaron que la detención de menores vulnera derechos fundamentales y pidieron el cierre de centros que mantienen a niños migrantes privados de libertad.