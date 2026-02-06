Detienen a un sujeto por transmitir los abusos contra su hija a cambio de plata

Un padre fue detenido por la Policía Nacional de España por retransmitir en directo a través de una aplicación de streaming, videos de sus abusos sexuales cometidos sobre su propia hija de 7 años.

El hombre de 46 años es español, con antecedentes de otros delitos y separado de su ex esposa, pero con custodia compartida, utilizaba los días con la pequeña para abusar de ella y generar el deplorable contenido.

El tipo usaba una aplicación desconocida por los agentes que realizaron la investigación, con la cual ofrecía acceso a los videos con su hija.

Además, se conoció que la plataforma se mueve a través del uso de monedas virtuales, probablemente para evitar la trazabilidad de sus usuarios, las cuales podían ser intercambiadas por regalos y seguir creciendo dentro del mismo espacio.

Durante el allanamiento realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico.

El sujeto fue acusado de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual. Además, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Al parecer, la investigación comenzó tras un email anónimo recibido en el correo de denuncias de la Policía Nacional creado específicamente para este tipo de casos.