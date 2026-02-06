Sheinbaum asegura México que "no será protectorado de nadie"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró ayer que su país no aceptará la injerencia ni será "protectorado" de ningún gobierno extranjero en sus asuntos internos y defendió la soberanía, en medio de las tensiones comerciales y políticas por la agresiva retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al encabezar la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la mandataria recordó el artículo 40 de la Carta Magna, que leyó íntegro.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo, desintegración, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, señaló.