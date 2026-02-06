Mundo - 06/2/26 - 12:00 AM

Sheinbaum asegura México que "no será protectorado de nadie"

Por: Redacción EFE -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró ayer que su país no aceptará la injerencia ni será "protectorado" de ningún gobierno extranjero en sus asuntos internos y defendió la soberanía, en medio de las tensiones comerciales y políticas por la agresiva retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al encabezar la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la mandataria recordó el artículo 40 de la Carta Magna, que leyó íntegro.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo, desintegración, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, señaló.

Te puede interesar

Sheinbaum asegura México que "no será protectorado de nadie"

Sheinbaum asegura México que "no será protectorado de nadie"

Febrero 06, 2026
Gobierno de Trump anuncia 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

Gobierno de Trump anuncia 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

 Febrero 05, 2026
Trump pide tratado nuevo y "modernizado" al expirar el pacto nuclear New START

Trump pide tratado nuevo y "modernizado" al expirar el pacto nuclear New START

 Febrero 05, 2026
Expira el último tratado nuclear entre Rusia y EEUU; hay luz verde para todo

Expira el último tratado nuclear entre Rusia y EEUU; hay luz verde para todo

 Febrero 05, 2026
Díaz-Canel confirma que Cuba no ha recibido combustible desde diciembre

Díaz-Canel confirma que Cuba no ha recibido combustible desde diciembre

 Febrero 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos