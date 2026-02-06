Rusia se abre a negociar con Trump un nuevo tratado, pero China se niega

Rusia se mostró hoy dispuesta a negociar con Estados Unidos un nuevo tratado de desarme tras la expiración la pasada medianoche del START III, pero China, a la que Washington acusa de «acumulación masiva» de armas nucleares, se resiste por el momento.



«Ambas partes -Rusia y EE.UU.- son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó la propuesta rusa de prolongar por un año los límites contemplados por el tratado y abogó por negociar un documento «nuevo, mejorado y modernizado».

Rusia advierte del vacío nuclear

«Ayer expiró el Tratado de Reducción de Armamento Estratégico y ha surgido un vacío (…), en principio, Rusia está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos», dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa.

El ministro añadió que «Rusia prefiere el diálogo», que habrá que ver en qué medida Estados Unidos también está dispuesto a ello, y recordó el comunicado que emitió el Ministerio de Exteriores el miércoles y en el que Moscú se desvinculaba de las obligaciones contempladas por el tratado.

Por su parte, Peskov confirmó que ambas partes celebraron consultas al respecto el jueves en Abu Dabi, donde abordaron la posibilidad de prolongar los límites contemplados por tratado y confirmaron que «asumirán posturas responsables».

«Por supuesto, las cláusulas pueden prolongarse de manera formal», dijo.

Axios informó la víspera que Moscú y Washington negociaron hasta el último momento una posible prolongación por seis meses de dichos límites, lo que daba esperanzas de salvar el START.

Con todo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró anoche que quiere «un tratado nuevo, mejorado y modernizado» que sustituya al START III o Nuevo START.

«En lugar de prorrogar el tratado ‘New START’ (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, ante todo, está siendo violado flagrantemente), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro», escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

China rechaza el llamamiento al desarme

Trump quiere que China -que dispondría ya de más de medio millar de cabezas nucleares- participe en las próximas negociaciones de desarme.

Por alusiones, China aseguró este viernes, en la Conferencia de Desarme de la ONU, que no participará por el momento en el dialogo nuclear con Rusia y EE.UU.

«Las capacidades nucleares de China de ninguna manera se encuentran a nivel de Estados Unidos o Rusia, por tanto China no va a participar en negociaciones de desarme nuclear en este momento», sostuvo el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Jian Shen.

Según el representante de Pekín, deben ser los Estados poseedores de los mayores arsenales nucleares los que asuman sus responsabilidades en cuanto al desarme nuclear, con reducciones importantes de sus arsenales de forma verificable y legalmente obligatoria.

China lamentó el vencimiento del tratado START III, que aseguró que fue «vital» para mantener la estabilidad nuclear mundial.

«Sabemos que Rusia ha propuesto que Rusia y Estados Unidos sigan cumpliendo los límites centrales del tratado, y pedimos a Estados Unidos que responda positivamente, que lo haga de forma responsable y que reanude pronto el diálogo de seguridad estratégica con Rusia», indicó.

Washington acusa a Pekín de acumular cabezas nucleares

En ese mismo foro, Estados Unidos acusó este viernes a China de haber realizado «una acumulación masiva y deliberada» de armas nucleares y que persigue tener un arsenal similar al suyo o al de Rusia.

«Este aumento es opaco y no está sujeto a ninguna limitación en materia de control de armamento, lo que simboliza el cambio que se ha producido en el entorno estratégico (nuclear) mundial en los últimos 15 años», dijo el subsecretario de Estado para el Control de Armamento del Gobierno estadounidense, Thomas DiNanno.

Europa, entre dos aguas

Rusia no sólo apoya la postura del gigante asiático, sino que exige que Francia y el Reino Unido se sumen a un futuro tratado de desarme.



«Francia mantiene su pleno compromiso, en particular en el marco del P5, con la profundización del diálogo sobre reducción de riesgos y doctrinas, con miras a fortalecer nuestra seguridad colectiva», dijo este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux, en un comunicado.



El Proceso P5 reúne a los cinco estados poseedores de armas nucleares -China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos- reconocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en un foro dedicado a discutir sus responsabilidades únicas.



Para París, Rusia es responsable de esta situación, ya que suspendió su participación en el START en 2023, aunque nunca lo abandonó, y ha tomado «numerosas medidas que socavan la arquitectura internacional de control de armas nucleares».

El tratado START III fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.