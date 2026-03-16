Donald Trump exige compromiso para desbloquear el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprochó este lunes la falta de "entusiasmo" con la que sus aliados han reaccionado a su propuesta de formar una coalición militar para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, especialmente por parte de los europeos, quienes le han trasladado que la guerra de Irán no es su guerra.

"Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años".

"Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí", declaró a la prensa en la Casa Blanca tras haber pedido el fin de semana ayuda a sus aliados para reabrir esa vía clave para el tránsito de crudo.

Trump no quiso enumerar los países que le han mostrado su respaldo ni los que lo han "decepcionado", pero cargó especialmente contra la Alianza Atlántica: "El problema con la OTAN es que siempre estaremos ahí para ellos, pero ellos nunca estarán ahí para nosotros", afirmó.

Pese a las críticas de Trump hacia la OTAN, la única ocasión en que se ha activado el Artículo 5 de la Alianza, que establece la defensa colectiva, fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en apoyo a Estados Unidos.

Decepcionado de Starmer y confianza en Macron

El mandatario calificó de "decepcionante" la actitud del primer ministro británico, Keir Starmer, a quien pidió ayuda para enviar barcos dragaminas, y que, según relató, respondió que debía consultarlo con su equipo.

En cambio, se mostró confiado en que el presidente francés, Emmanuel Macron, lo ayudará: "He hablado con él. En una escala del cero al diez, diría que es un ocho. No es perfecto, pero es Francia", declaró.

Trump también recordó a Japón, Corea del Sur y Alemania que Estados Unidos mantiene tropas desplegadas en sus territorios, lo que, según dijo, responde a la necesidad de protegerlos.

Reacciones de Europa y otros aliados

Por su parte, la Unión Europea (UE) lanzó un firme posicionamiento desde Bruselas en contra a la probabilidad de ampliar el mandato de su misión naval en el estrecho de Ormuz, e instaron a rebajar las tensiones en la zona.

"Esta no es la guerra de Europa", indicó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa, luego de un Consejo de ministros comunitarios y agregó que "Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin".

Mientras que el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que Berlín no tenía intención de participar en las operaciones militares durante el conflicto.

Los Gobiernos de Países Bajos y Grecia también se unieron a la negativa de enviar tropas o participar activamente en una misión militar en Ormuz.

El primer ministro holandés, Rob Jetten, declaró a la prensa de su país que sería "muy difícil lanzar una misión exitosa allí a corto plazo".

Trump pospone viaje a China

Este mismo lunes, Trump anunció que, debido a la guerra de Irán, planea retrasar un mes el viaje que tenía previsto realizar a Pekín del 31 de marzo al 3 de abril para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

El fin de semana, Trump había sugerido la posibilidad de aplazar el viaje a la espera de conocer la respuesta del gigante asiático a su propuesta sobre Ormuz, pero este lunes matizó que el retraso se debe a que tiene que estar pendiente de la ofensiva.

"Debido a la guerra, quiero estar aquí. Siento que tengo que estar aquí. Así que hemos solicitado posponerlo un mes más o menos, y espero con interés estar con ellos. Tenemos una muy buena relación", explicó a la prensa.

El Ministerio chino de Exteriores pidió este lunes evitar una escalada en torno al estrecho y detener las acciones militares, sin aclarar si participaría en la coalición propuesta por Trump, a la vez que aseguró que mantiene "comunicación" con Washington para el posible viaje del líder estadounidense.