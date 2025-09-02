Donald Trump hará importante anuncio desde el Despacho Oval

La página oficial de la Casa Blanca, publicó un comunicado con la agenda del presidente de Estados Unidos, informando que este 2 de septiembre dará una rueda de prensa desde la Oficina Oval a partir de las 2:00 de la tarde.

Aunque en un principio no se manejó cuál sería el tema principal de dicho anuncio, la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, le confirmó a la prensa que el anuncio estaba relacionado con el Departamento de Defensa.

Por el momento ni la Casa Blanca ni el presidente Donald Trump han publicado ningún detalle sobre este anuncio, pero los discursos en el Despacho Oval suelen indicar acontecimientos importantes.

Algunos de los medios afirman que es muy probable que parte de la reunión tendrá relación con medidas de prevención de delitos relacionados con la delincuencia organizada.