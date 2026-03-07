Donald Trump promete un ataque "muy duro" si Irán rompe la tregua regional

Miami, 7 mar (EFE). – El panorama político internacional se sacude tras las recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó este sábado que Irán "se ha rendido ante sus vecinos". A través de su plataforma Truth Social, el líder republicano no escatimó en advertencias y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica si la situación lo requiere.

​El giro estratégico de Teherán

​Esta reacción surge como respuesta directa a los comentarios del presidente iraní, Masud Pezeshkian. El mandatario de la nación persa sostuvo que su país ha decidido poner fin a los ataques contra las naciones colindantes, estableciendo una única excepción: solo actuarán militarmente si son atacados desde esos territorios.

​Advertencia de Donald Trump

​Para Trump, este cambio de postura de Teherán es interpretado como una muestra de debilidad o capitulación frente a la presión internacional. La retórica de un ataque militar contundente busca reafirmar la postura de vigilancia de Washington sobre los movimientos de Irán en el Medio Oriente, manteniendo la incertidumbre sobre la estabilidad en la región.

​La comunidad internacional observa con cautela este intercambio de declaraciones, que eleva la temperatura en un tablero global ya condicionado por las sanciones y la seguridad nacional de las potencias involucradas.