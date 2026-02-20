Dos días en el poder y el presidente de Perú enfrenta juicio por corrupción

El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, no ha ni calentado la silla del poder y ya recibió una notificación para un juicio oral, por el delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

La resolución, emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo —dependiente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque—, establece que el proceso superó las etapas de investigación y control de acusación, por lo que corresponde avanzar a la fase de juzgamiento.

El inicio de juicio fue fijada para el 16 de junio de 2026 y la asistencia del mandatario es obligatoria. De no comparecer sin justificación válida, podría ser declarado reo contumaz, con orden de captura y continuación del proceso en su ausencia.

Balcázar asumió la Presidencia hace dos días tras ser elegido titular del Congreso y, por sucesión constitucional, convertirse en jefe de Estado en medio de una nueva crisis política. En medio de esto está el escándalo tras decir que está bien que niñas de 14 años tengan relaciones sexuales.

Su citación judicial se conoció apenas horas después de su investidura, agregando un flanco legal a un mandato ya marcado por la provisionalidad.

Todo su caso se remonta a su gestión como decano del ICAL entre 2019 y 2020. Según la acusación fiscal, habría recibido directamente ingresos por colegiaturas, cuotas ordinarias y fondos mortuorios sin depositarlos en las cuentas oficiales del gremio, pese a requerimientos formales.

Una pericia contable encargada por el colegio detectó montos no entregados a la nueva directiva, entre ellos 25 mil dólares cuyo destino no fue acreditado documentalmente. El Ministerio Público solicitó un año de prisión suspendida y el pago de 103 mil dólares como reparación civil.

Consultado por la prensa, Balcázar negó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento.

“No hay absolutamente nada. Eso está archivado inclusive. Pero como es la narrativa de pretender poner alguna duda sobre mi persona, no le hago caso ni le voy a hacer caso”, declaró a RPP. “¿Dónde está la prueba de que lo han condenado? No hay absolutamente nada”, puntualizó.

Por su parte, el expresidente Pedro Castillo —quien cumple una condena de 11 años y cinco meses por rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado en 2022— solicitó el indulto a Balcázar.