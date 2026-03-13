Mundo - 13/3/26 - 09:14 AM

EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo iraní está herido y desfigurado

En su primer mensaje, Jameneí llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

 

Por: Washington / EFE -

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está «herido» y muy posiblemente «desfigurado» tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

«Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video», dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo «carece de legitimidad» y que habla de unidad después de «asesinar a decenas de miles de manifestantes», en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

«Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué», aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene «miedo» y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

«El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado», subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

Te puede interesar

EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo iraní está herido y desfigurado

EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo iraní está herido y desfigurado

 Marzo 13, 2026
Gobierno cubano confirma «conversaciones» con representantes de EEUU

Gobierno cubano confirma «conversaciones» con representantes de EEUU

 Marzo 13, 2026
EEUU confirma 4 muertos entre los 6 tripulantes del avión que se estrelló

EEUU confirma 4 muertos entre los 6 tripulantes del avión que se estrelló

 Marzo 13, 2026
Orden de líder iraní sacude mercado: petróleo se dispara

Orden de líder iraní sacude mercado: petróleo se dispara

 Marzo 13, 2026
EE.UU. investiga asesinato en universidad con vínculo al Estado Islámico

EE.UU. investiga asesinato en universidad con vínculo al Estado Islámico

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí