Mundo - 07/11/25 - 10:46 AM

EE.UU. ataca otra lancha de narcos y suma 69 personas asesinadas

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque por medio de su cuenta de Truth Social y aseguró que el bote traficaba «estupefacientes en el Caribe».

 

Por: Washington / EFE -

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este jueves la destrucción de una nueva embarcación supuestamente asociada al narcotráfico y el asesinato de los tres tripulantes, sumando 69 personas eliminadas en estos operativos en aguas internacionales.

A bordo se encontraban tres personas que fueron eliminadas, de acuerdo con el secretario, quien agregó una advertencia «si continúan traficando drogas, los mataremos».

Hegseth acompañó su publicación con un vídeo en blanco y negro sin sonido del ataque al bote, también resaltó que el ataque fue ordenado por el presidente, Donald Trump, como ha referido en todos los ataques pasados.

Con este nuevo ataque, se suman más de 20 botes destruidos y al menos 69 personas eliminadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, pero sin conocer detalles sobre su identidad.

Este jueves, una iniciativa demócrata en el Senado para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales fracasó al conseguir 49 votos a favor y 51 en contra, la bancada republicana logró contener el intento simbólico de la oposición por reducir los ataques.

