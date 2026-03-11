Trump evalúa medidas por crisis de gasolina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando "opciones adicionales" para contener los precios de la gasolina, que se han visto afectados por los bloqueos derivados de la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

"El presidente y su equipo de Energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Leavitt evitó dar detalles sobre esas opciones pero subrayó que "el presidente no teme en utilizarlas".

El precio medio de la gasolina sin plomo en Estados Unidos alcanzó este martes unos 3,54 dólares por galón (3,85 litros), el nivel más alto desde mediados de 2024.

Los precios han subido un 21 % en apenas un mes, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Los ataques a petroleros y cargueros que circulaban por Ormuz, que han dejado ya siete marineros muertos, según cifras de la Organización Marítima Internacional (OMI), más las amenazas persistentes de la Guardia Revolucionaria iraní de continuar con ellos, tienen el estrecho prácticamente cerrado al tráfico.