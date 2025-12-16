Mundo - 16/12/25 - 09:27 AM

EE.UU. ataca tres embarcaciones en el Pacífico y mata a 8 de sus tripulantes

La semana pasada, Trump aseguró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era el «siguiente», en referencia a la estrategia de presión que realiza contra el venezolano Nicolas Maduro.

 

Por: Washington / EFE -

EE.UU. realizó tres ataques contra tres embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, en el marco del operativo ‘Lanza del Sur’.

Durante los ataques se abatió a ocho tripulantes, de acuerdo con una publicación del Comando sur en su cuenta de X donde adjuntó el vídeo del operativo ordenado por el secretario de Guerra Pete Hegseth.

La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.

Presión sobre Petro y Maduro

Según la oficina de la Fuerza de Tarea, esta operación forma parte de la operación ‘Lanza del Sur’, cuyo objetivo estratégico es interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

El nuevo ataque se da bajo un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en repetidas ocasiones que iniciará operativos en tierra en Venezuela justificado en erradicar las operaciones de narcotráfico.

La semana pasada, Trump aseguró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era el «siguiente», en referencia a la estrategia de presión que realiza contra el venezolano Nicolas Maduro.

Te puede interesar

EE.UU. ataca tres embarcaciones en el Pacífico y mata a 8 de sus tripulantes

EE.UU. ataca tres embarcaciones en el Pacífico y mata a 8 de sus tripulantes

 Diciembre 16, 2025
Trump dice que está cerca de lograr un acuerdo de paz en Ucrania

Trump dice que está cerca de lograr un acuerdo de paz en Ucrania

 Diciembre 15, 2025
OEA exige a Honduras iniciar de inmediato el escrutinio de las elecciones

OEA exige a Honduras iniciar de inmediato el escrutinio de las elecciones

 Diciembre 15, 2025
¡Atangana! Diputadas se agarran a golpes y se jalan el pelo en México

¡Atangana! Diputadas se agarran a golpes y se jalan el pelo en México

 Diciembre 15, 2025
María Corina sufrió fractura de vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

María Corina sufrió fractura de vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

 Diciembre 15, 2025

El despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales ha dejado más de 26 embarcaciones destruidas y unos 90 asesinados.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí