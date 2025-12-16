Mundo - 16/12/25 - 10:13 AM

Presidenta de Honduras alerta de que se gesta un 'golpe' contra su Gobierno

Por su parte, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández calificó este martes de «falsa» la acusación de la presidenta de Honduras.

 

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que se gesta «un golpe» contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández «planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones» del pasado 30 de noviembre.

«Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno», señaló Castro en un mensaje en la red social X.

Hernández califica de «falsa» la acusación de «golpe»

Por su parte, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández calificó este martes de «falsa» la acusación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre que se estaría gestando «un golpe» contra su Gobierno, que finaliza en enero próximo, y negó que planifique regresar al país luego de ser indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional», indicó Hernández (2014-2022) en la red social X.

La denuncia de Castro «solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida de los líderes de LIBRE» (Partido Libertad y Refundación, izquierda, en el poder), afirmó Hernández, quien el pasado 27 de noviembre fue indultado por Trump, después de más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas.

