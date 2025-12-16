Mundo - 16/12/25 - 11:48 AM

Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, dice jefa de gabinete

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen «contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas.

 

Por: Washington / EFE -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, «se rinda», afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.

Desde septiembre, un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como «narcoterroristas».

«(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará», dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair.

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen «contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen» en Venezuela.

Las tensiones entre EE.UU. y Venezuela

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red del narcotráfico bautizada como Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente, y ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder venezolano.

Trump ha prometido que «pronto» comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas. 

Te puede interesar

Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, dice jefa de gabinete

Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, dice jefa de gabinete

 Diciembre 16, 2025
EE.UU. designa al colombiano Clan del Golfo como un grupo terrorista extranjero

EE.UU. designa al colombiano Clan del Golfo como un grupo terrorista extranjero

 Diciembre 16, 2025
Amenaza al presi de Chile: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

Amenaza al presi de Chile: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

 Diciembre 16, 2025
Presidenta de Honduras alerta de que se gesta un 'golpe' contra su Gobierno

Presidenta de Honduras alerta de que se gesta un 'golpe' contra su Gobierno

 Diciembre 16, 2025
EE.UU. ataca tres embarcaciones en el Pacífico y mata a 8 de sus tripulantes

EE.UU. ataca tres embarcaciones en el Pacífico y mata a 8 de sus tripulantes

 Diciembre 16, 2025

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica de la que no han trascendido detalles.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí