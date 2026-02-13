Mundo - 13/2/26 - 09:17 PM

EE.UU. destruye otra lancha narco en el Caribe y deja tres muertos

En una nueva fase de la Operación Southern Spear, las fuerzas armadas de EE.UU. abatieron una embarcación presuntamente vinculada con redes de narcotráfico en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, dejando al menos tres muertos.

 

Por: Washington, 13 feb (EFE) -

Las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron este viernes un nuevo ataque letal contra una embarcación que, según el Comando Sur, estaba vinculada al narcotráfico en el Mar Caribe, cercano a Venezuela. Durante el operativo murieron tres tripulantes, mientras que las autoridades estadounidenses no reportaron bajas entre sus propias fuerzas.

📊 Operativo en contexto

La acción forma parte de la denominada Operación Southern Spear, una campaña militar lanzada en 2025 por Washington para interceptar rutas marítimas de tráfico de drogas y grupos considerados narco-terroristas en el Caribe y el Océano Pacífico Oriental. Desde septiembre de 2025, esta ofensiva ha registrado más de 130 muertos en al menos 38 ataques contra embarcaciones sospechosas, según reportes oficiales.

🗺️ Intensificación de la presencia militar

Bajo las órdenes del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, las fuerzas estadounidenses han incrementado sus operativos en zonas internacionales del Caribe, estratégicas en el tráfico de estupefacientes hacia Norteamérica y Europa.

🇻🇪 Repercusiones diplomáticas

Las acciones militares de EE.UU. se mantienen pese a tensiones con el Gobierno de Venezuela y las críticas de diversos países y organizaciones internacionales, que han cuestionado la legitimidad y legalidad de estos ataques sin pruebas públicas contundentes del vínculo de las embarcaciones con el narcotráfico.

