Mundo - 13/2/26 - 09:30 PM

Trump afirma que Rusia y China aún investigan por qué sus armas no funcionaron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó este viernes el operativo militar en Venezuela que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, en un discurso ante tropas en Fort Bragg, Carolina del Norte.

 

Por: Washington, 13 feb (EFE). -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó este viernes en la base militar de Fort Bragg, Carolina del Norte, el exitoso operativo militar en Venezuela que culminó el pasado 3 de enero con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en una misión que calificó de “única en su tipo”.

📌 Asalto relámpago en Caracas

Trump aseguró que el asalto con varios helicópteros de ataque y transporte militar en Caracas fue extremadamente rápido: “terminó, literalmente, en un minuto”, dijo ante los soldados, resaltando la superioridad del Ejército estadounidense.

El mandatario describió cómo las fuerzas lograron sacar a Maduro de una base militar en la capital venezolana, atravesando supuestamente defensas que, según él, eran débiles.

🛡️ Arma secreta y defensa neutralizada

Trump volvió a mencionar un supuesto sistema armamentístico secreto, al que se refirió como “descombobulador”, afirmando que dispositivos de defensa rusos y chinos no funcionaron durante el operativo y que las tropas pudieron actuar sin ser atacadas.

🚁 Elogio a los pilotos estadounidenses

El presidente recordó que tres pilotos de helicóptero estadounidenses resultaron gravemente heridos, y elogió su valentía y la de los francotiradores que neutralizaron ametralladoras durante el aterrizaje.

👥 Maduro enjuiciado en EE.UU.

Maduro y la ex primera dama, Cilia Flores, fueron trasladados el mismo día de la captura a una prisión federal en Nueva York, donde enfrentan cargos de narcoterrorismo y conspiración en tribunales estadounidenses.

Te puede interesar

Trump afirma que Rusia y China aún investigan por qué sus armas no funcionaron

Trump afirma que Rusia y China aún investigan por qué sus armas no funcionaron

 Febrero 13, 2026
EE.UU. destruye otra lancha narco en el Caribe y deja tres muertos

EE.UU. destruye otra lancha narco en el Caribe y deja tres muertos

 Febrero 13, 2026
Delcy Rodríguez espera que carnavales muestren al mundo que nada los derrota

Delcy Rodríguez espera que carnavales muestren al mundo que nada los derrota

 Febrero 13, 2026
Unos 300 presos inician huelga de hambre en una cárcel de Venezuela, dice ONG

Unos 300 presos inician huelga de hambre en una cárcel de Venezuela, dice ONG

 Febrero 13, 2026
Trump revoca dictamen climático de Obama

Trump revoca dictamen climático de Obama

 Febrero 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia
Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí