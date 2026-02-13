Trump afirma que Rusia y China aún investigan por qué sus armas no funcionaron
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó este viernes en la base militar de Fort Bragg, Carolina del Norte, el exitoso operativo militar en Venezuela que culminó el pasado 3 de enero con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en una misión que calificó de “única en su tipo”.
📌 Asalto relámpago en Caracas
Trump aseguró que el asalto con varios helicópteros de ataque y transporte militar en Caracas fue extremadamente rápido: “terminó, literalmente, en un minuto”, dijo ante los soldados, resaltando la superioridad del Ejército estadounidense.
El mandatario describió cómo las fuerzas lograron sacar a Maduro de una base militar en la capital venezolana, atravesando supuestamente defensas que, según él, eran débiles.
🛡️ Arma secreta y defensa neutralizada
Trump volvió a mencionar un supuesto sistema armamentístico secreto, al que se refirió como “descombobulador”, afirmando que dispositivos de defensa rusos y chinos no funcionaron durante el operativo y que las tropas pudieron actuar sin ser atacadas.
🚁 Elogio a los pilotos estadounidenses
El presidente recordó que tres pilotos de helicóptero estadounidenses resultaron gravemente heridos, y elogió su valentía y la de los francotiradores que neutralizaron ametralladoras durante el aterrizaje.
👥 Maduro enjuiciado en EE.UU.
Maduro y la ex primera dama, Cilia Flores, fueron trasladados el mismo día de la captura a una prisión federal en Nueva York, donde enfrentan cargos de narcoterrorismo y conspiración en tribunales estadounidenses.