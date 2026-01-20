Mundo - 20/1/26 - 05:33 PM

EE.UU. incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

El Comando Sur detalló que el petrolero operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

 

Por: Washington/EFE -

El Comando Sur de Estados Unidos incautó un nuevo petrolero sancionado que transitaba por el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de la cuarentena que estableció la Administración del presidente, Donald Trump, a estos buques.

El buque, detenido bajo el operativo "Lanza del Sur", fue identificado bajo el nombre Sagitta y de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino anteriormente circulaba bajo la bandera de países de Panamá y Liberia.

El Comando Sur detalló que el petrolero operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

El operativo se realizó en la mañana y las fuerzas armadas detallaron que la incautación sucedió sin incidentes.

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el Gobierno del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Después de la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

Te puede interesar

EE.UU. incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

EE.UU. incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

 Enero 20, 2026
Machado y el secretario de la OEA abordan los próximos pasos de Venezuela

Machado y el secretario de la OEA abordan los próximos pasos de Venezuela

 Enero 20, 2026
Noruega rechaza participar en la Junta de Paz de Trump para Oriente Medio

Noruega rechaza participar en la Junta de Paz de Trump para Oriente Medio

 Enero 20, 2026
Investigación por accidente de tren en España apunta a la rotura de la vía

Investigación por accidente de tren en España apunta a la rotura de la vía

 Enero 20, 2026
Hija de González Urrutia denuncia "extorsiones" para que su padre deje la lucha

Hija de González Urrutia denuncia "extorsiones" para que su padre deje la lucha

 Enero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí