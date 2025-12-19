EE.UU. sanciona a familiares de la esposa de Maduro por corrupción

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que sostiene al Gobierno de Venezuela.

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.