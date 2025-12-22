EE.UU. sube a $3mi palos la oferta para que inmigrantes se larguen

El Gobierno de Estados Unidos decidió triplicar hasta $3,000 el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre, anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también pagará los vuelos de regreso.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, les daremos $3,000 durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos $3,000 para que regresen a su país”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Noem dijo que este aumento del “bono de salida” sólo será efectivo hasta el fin de año e incluye a “personas que no han sido detenidas” por agentes migratorios y aquellos “que están detenidos y no tienen cargos penales” en su contra.

“Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa”, aseguró en entrevista con la cadena FoxNews. EEUU ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de $1,000 y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país. “Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar”, advirtió Noem.

Además, la secretaria del DHS instó a quienes elijan la autodeportación a descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home. “Nos aseguraremos que lleguen a casa a tiempo para Navidad”, aseguró.