Mundo - 02/9/25 - 03:39 PM

Ejército de EEUU le dio de baja a barco con drogas de Venezuela

El ataque tiene lugar en medio de la alerta del Gobierno de Nicolás Maduro luego que que Estados Unidos desplegara varios barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur.

 

Por: Redacción / Web -

El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó un "ataque letal" contra un “barco con drogas” procedente de Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un "ataque letal" contra un barco "cargado con drogas" procedente de Venezuela. 

Minutos antes de la declaración del secretario de Estado, el presidente Donald Trump había anunciado esa ofensiva y señalado: "destruimos un barco".

"Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó el mandatario.

El ataque tiene lugar en medio de la alerta del Gobierno de Nicolás Maduro luego que que Estados Unidos desplegara varios barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, cerca a las costas de Venezuela, con el objetivo, según Trump, de combatir el tráfico de drogas que "contaminan" a ese país norteamericano.

Por su parte, Maduro ha dicho que Venezuela enfrenta la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que declararía a su nación "en armas" si "fuera agredida".

